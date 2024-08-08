  • 8 Августа, 12:03
  • BAIGENEWS

Ливни обрушились на Мекку

Сегодня, 10:45
АВТОР
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iqna.ir Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: iqna.ir

Мощные ливни обрушились на город Мекка в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews со ссылкой на m24.ru. Дожди вызвали наводнения и повредили дороги. Посещение Большой мечети стало практически невозможным для паломников, жителей города призвали к прекращению молитв в дни грозовых дождей. Метеорологический центр Саудовской Аравии объявил в королевстве красную тревогу на фоне непогоды.

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