Ливни и наводнения бушуют в Италии: есть погибшие
Власти предупреждают о сохраняющейся угрозе и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.
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Сильные ливни и наводнения продолжают бушевать в Италии. Из-за аномальной непогоды за последние дни погибли семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russia
В районе города Виченца трагедия произошла на мосту Нори в городе Вальданьо. Отец и сын — 65-летний и 21-летний добровольцы — пытались помочь пострадавшим от наводнения, но мост не выдержал напора воды и обрушился прямо под их автомобилем. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения. Спустя десять часов поисков спасатели обнаружили тела в иле примерно в 15 километрах от места происшествия.
"Это трагическая утрата для всего региона. Они хотели помочь и сами стали жертвами", — заявил глава области Венето Лука Дзайя.
Другой трагический случай произошёл недалеко от Турина. В городе Монтеу-да-По 92-летний мужчина утонул в собственном доме. Ещё четыре человека погибли в результате аварии на канатной дороге в Неаполе — кабина сорвалась с троса и рухнула вниз. Один из пассажиров выжил, но получил тяжёлые травмы.
Непогода также затронула районы Валле-д’Аоста, Турина и Милана. В Милане зафиксированы случаи падения деревьев на припаркованные автомобили. В регионе Пьемонт подтоплены целые населённые пункты.
Власти предупреждают о сохраняющейся угрозе и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.
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