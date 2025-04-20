Сильные ливни и наводнения продолжают бушевать в Италии. Из-за аномальной непогоды за последние дни погибли семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russia

В районе города Виченца трагедия произошла на мосту Нори в городе Вальданьо. Отец и сын — 65-летний и 21-летний добровольцы — пытались помочь пострадавшим от наводнения, но мост не выдержал напора воды и обрушился прямо под их автомобилем. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения. Спустя десять часов поисков спасатели обнаружили тела в иле примерно в 15 километрах от места происшествия.

"Это трагическая утрата для всего региона. Они хотели помочь и сами стали жертвами", — заявил глава области Венето Лука Дзайя.

Другой трагический случай произошёл недалеко от Турина. В городе Монтеу-да-По 92-летний мужчина утонул в собственном доме. Ещё четыре человека погибли в результате аварии на канатной дороге в Неаполе — кабина сорвалась с троса и рухнула вниз. Один из пассажиров выжил, но получил тяжёлые травмы.

Непогода также затронула районы Валле-д’Аоста, Турина и Милана. В Милане зафиксированы случаи падения деревьев на припаркованные автомобили. В регионе Пьемонт подтоплены целые населённые пункты.

Власти предупреждают о сохраняющейся угрозе и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.