"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги, разгромив в 24-м туре "Тоттенхэм" со счётом 5:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Эта победа позволила подопечным Арне Слота набрать 82 очка и увеличить отрыв от второго места, которое занимает "Арсенал", до 15 очков.

Матч завершился победой "Ливерпуля" после яркой игры: "Тоттенхэм" открыл счёт на 12-й минуте благодаря голу Соланке, но в ответ "Ливерпуль" быстро восстановил равновесие. В дальнейшем команда продолжила доминировать и довела счёт до уверенной победы. Голы на счету Диаса, Мак Аллистер, Гакпо, Салаха и Удоджи.

Таким образом, "Ливерпуль" стал самой титулованной командой в истории АПЛ, завоевав свой 20-й титул чемпиона страны, что позволило клубу сравняться с "Манчестер Юнайтед". Последний раз "Манчестер Юнайтед" становился чемпионом в сезоне 2012/2013.

На третьем месте по количеству побед в Премьер-лиге располагается "Арсенал", который завоевал 13 титулов. "Манчестер Сити" с 10 чемпионствами находится на четвёртом месте.