Ливан сообщил о гибели более 40 человек в результате израильских ударов

По меньшей мере 40 человек погибли в результате израильских ударов по территории Ливана в среду, сообщили в министерстве здравоохранения страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.



В Израиле заявляют, что удары по городу Баальбек, расположенному в долине Бекаа, и по другим объектам в одноименной провинции были направлены против боевиков "Хезболлы".



Министр культуры Ливана заявил, что в результате ударов Израиля было сильно повреждено здание времен Османской империи, которое соседствует с руинами храмов эпохи Рима, включенными в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



Израиль также нанес удары по южным районам Бейрута. Незадолго до этого израильские военные объявили о необходимости эвакуации мирных жителей этих районов столицы Ливана. Израильские военные утверждают, что целями ударов по Бейруту был оружейные склады "Хезболлы", командный центр и другая инфраструктура группировки.