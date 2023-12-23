Лицом в снег: подозреваемого в вымогательстве задержали в Актобе
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Полицейские Актюбинской области сняли на видео спецоперацию по задержанию подозреваемого в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, сотрудники ведомства совместно с ДКНБ задержали приверженца деструктивного религиозного течения. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной суммы у местного жителя.
"При обыске по месту жительства изъяты травматический пистолет, а также денежные средства, которые задержанный путем угрозы применения насилия получил от потерпевшего. Осуществляется досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", — уточнили в департаменте.
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