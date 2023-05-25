Лицо тебе порезать или половые органы – дело о нападении на девушку передали в суд в Алматинской области

В Алматинской области передали в суд дело об издевательствах над местной жительницей. По данным следствия, бывший парень вывез 25-летнюю девушку за город, избил её, сломал нос и порезал лицо канцелярским ножом. Поводом послужила ревность, утверждают родные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пострадавшая перенесла четыре операции, сейчас готовится к следующим.

"Он обманным путем её выманил из дома. Сказал, что у него какой-то сюрприз, увез её по Алатауской трассе. Порезал ей лицо. Сказал: "Выбирай: лицо тебе порезать или половые органы". Когда моя сестрёнка сказала: "Ну, лицо", он: "Нет, все-таки тебе половые органы порежу". И когда этот момент он совершал, моя сестрёнка помешала, и он порезал ей руку. Она схватила, это был канцелярский нож его", - рассказала сестра пострадавшей Мадина Байсеитова.

Всё случилось в начале января. Сестра пострадавшей сообщила, что подозреваемый снял увечья на видео и выложил на странице самой девушки в соцсети. О происходящем сразу узнали родственники Дины и стали звонить ему. Близкие утверждают, через час он оставил измученную девушку возле её дома.

Семья требует переквалифицировать статью с "Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" в "Покушение на убийство".

Процесс стартует уже на днях. Но родители обвиняемого настаивают: их сын не виноват.