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Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога
Популярная блогерша Джорджия Фокс закачала филлеры в щеки и осталась с окаменевшим лицом. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в собственном TikTok-аккаунте, на который подписаны более 92 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.
Девушка призналась, что решила подчеркнуть скулы, придав объем верхней области щек посредством дермального наполнителя. По словам героини материала, спустя несколько месяцев после процедуры ее лицо внезапно раздулось посреди ночи, и с каждым днем ситуация ухудшалась.
Через трое суток Фокс отправилась в клинику, чтобы избавиться от филлеров.
"Врачи никогда не встречали такой реакции раньше. Лицо застыло как цемент", - поделилась ощущениями тиктокерша и отметила, что медикам потребовалось два приема на извлечение препарата из-под кожи.
Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 215 тысяч просмотров. Другие пользователи соцсети посочувствовали ей в комментариях.
"Со мной произошло то же самое после первой процедуры. Специалист закачала филлеры выше, чем нужно", "Дешевый филлер и неправильное размещение", "Тебе определенно не следует использовать наполнители", - высказались они.
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