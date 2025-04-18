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Лицей в Алматы вложит более 50 млн тенге в свет и траву

Лицей в Алматы благоустроит территорию за 53 млн тенге.

Сегодня, 14:53
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: Pixabay

На портале государственных закупок появился интересный лот. КГУ "Лицей №161 имени Жамбыла Жабаева" Управления образования города Алматы планирует потратить 52,5 миллиона тенге на благоустройство и озеленение своей территории, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документации, средства пойдут на освещение, посадку зелёных насаждений и общее благоустройство территории. В технической спецификации указаны основные статьи расходов:

  • 15 млн тенге — оплата труда рабочих;

  • 2 млн тенге — использование строительной техники;

  • 16,5 млн тенге — строительные материалы и конструкции;

  • 366 тыс тенге — транспортные расходы;

  • 22,7 млн тенге — прочие внересурсные затраты.

Обоснование затрат в закупке указано как соответствующее сметной документации.

В Управлении образования пока не дали официальных комментариев.

Ранее сообщалось, как изменилась система госзакупок в Казахстане.

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