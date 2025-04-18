Лицей в Алматы вложит более 50 млн тенге в свет и траву
Лицей в Алматы благоустроит территорию за 53 млн тенге.
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На портале государственных закупок появился интересный лот. КГУ "Лицей №161 имени Жамбыла Жабаева" Управления образования города Алматы планирует потратить 52,5 миллиона тенге на благоустройство и озеленение своей территории, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно документации, средства пойдут на освещение, посадку зелёных насаждений и общее благоустройство территории. В технической спецификации указаны основные статьи расходов:
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15 млн тенге — оплата труда рабочих;
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2 млн тенге — использование строительной техники;
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16,5 млн тенге — строительные материалы и конструкции;
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366 тыс тенге — транспортные расходы;
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22,7 млн тенге — прочие внересурсные затраты.
Обоснование затрат в закупке указано как соответствующее сметной документации.
В Управлении образования пока не дали официальных комментариев.
Ранее сообщалось, как изменилась система госзакупок в Казахстане.
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