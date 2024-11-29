  • 29 Ноября, 12:07
  • BAIGENEWS

Лицензию отобрали у частного судоисполнителя в Алматы за волокиту с алиментами

Это дело рассмотрели в Алматинском городском суде.

Сегодня, 10:50
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50
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Фото: pixabay.com

Прокуроры в Алматы выявили ряд нарушений в работе частного судебного исполнителя по взысканию долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

"В частности, установлены нарушения по шести исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов. Судебный исполнитель допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой.

Также выявлены случаи неправомерного снятия арестов, несвоевременного принятия мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов", - проинформировали в прокуратуре Алматы.

По акту надзора прокуратуры Алатауского района постановлением Алматинского городского суда частного судебного исполнителя лишили гослицензии. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что 50 частных судисполнителей Алматы наказали за непринятие мер к должникам.

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