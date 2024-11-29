Лицензию отобрали у частного судоисполнителя в Алматы за волокиту с алиментами
Это дело рассмотрели в Алматинском городском суде.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуроры в Алматы выявили ряд нарушений в работе частного судебного исполнителя по взысканию долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
"В частности, установлены нарушения по шести исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов. Судебный исполнитель допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой.
Также выявлены случаи неправомерного снятия арестов, несвоевременного принятия мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов", - проинформировали в прокуратуре Алматы.
По акту надзора прокуратуры Алатауского района постановлением Алматинского городского суда частного судебного исполнителя лишили гослицензии. Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что 50 частных судисполнителей Алматы наказали за непринятие мер к должникам.
Самое читаемое
- Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7
- ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане
- Землетрясение зафиксировали в Казахстане
- Как привить казахстанским детям привычки здорового питания
- Реставрация исторических зданий вызвала вопросы у жителей Костаная