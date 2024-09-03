Лицам с инвалидностью создадут комфортные условия при голосовании на референдуме

Особые условия во время предстоящего референдума будут созданы для трёх категорий инвалидов: слабовидящей, слабослышащей, граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На заседании Центральной комиссии референдума РК председатель Комиссии Нурлан Абдиров поручил местным исполнительным органам принять необходимые меры по обеспечению условий для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью на участках референдума в соответствии с инструкцией по оснащению помещения для голосования, пункта голосования на участке голосования, утвержденной соответствующими документами Комиссии.

"Это является основным принципом работы ЦИК во время каждой кампании. Традиционно мы расставляем акценты нашей совместной работы с местными исполнительными органами на обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью, контроле за созданием условий для их беспрепятственного доступа в помещения для голосования", - сказал Абдиров.

В ходе кампании Центральная комиссия референдума будет контролировать исполнение данного поручения.

"При оборудовании помещений для голосования местным исполнительным органам вменено в обязанности содействовать избирательным комиссиям в работе по данному направлению, а также принять необходимые меры для материально-технического обеспечения этих участков", - заявил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

Кроме того, отмечено, что акиматы должны предоставить возможность всем гражданам проверить себя в списках избирателей и узнать местонахождение своего избирательного участка через различные сервисы. К примеру, для удобства населения должны быть создать колл-центры, владеющие актуальной информацией об адресах и контактах всех избирательных участков, которые созданы в регионе. Также могут быть созданы различные чат-боты, телеграм-боты для того, чтобы граждане легко могли узнать номер своего участка.