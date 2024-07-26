Лица с инвалидностью должны иметь равный доступ к правосудию - Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрел обращения граждан о проверке на соответствие Конституции подпункта 13) части первой статьи 616 Налогового кодекса, согласно которого освобождены от уплаты государственной пошлины в судах истцы – лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребёнка с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению субъектов обращения, являющихся ответчиками по гражданским делам, указанная норма Налогового кодекса ущемляет их конституционное право на доступ к правосудию при обжаловании судебных актов в кассационном порядке, а именно при обжаловании судебного решения в кассационную инстанцию ставит их в неравное процессуальное положение с истцами, освобождёнными законом от уплаты госпошлины при совершении таких же действий в силу аналогичного статуса социально уязвимых лиц.

"Конституционный суд ранее указывал в своих итоговых решениях, что равенство всех перед законом и судом означает равную защиту государством прав человека и равную ответственность каждого перед законом, единство требований к исполнению обязанностей. Законами не могут устанавливаться различия в правах лиц, которые не имеют объективного и разумного обоснования. При равных условиях субъекты права должны находиться в равном правовом положении. Реализация данного конституционного принципа предопределяет равенство в способах защиты и в восстановлении нарушенных прав и свобод на основе единства материальных и процессуальных норм. Конституционный Суд также отметил необходимость применения единого законодательного подхода на стадии кассационного обжалования для рассматриваемых лиц с учетом их социального статуса", - сообщили в КС.

По итогам проверки Конституционный суд признал подпункт 13) части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) не соответствующим Конституции в части использования слова "истцы - ".