Учитель русского языка и литературы из поселка Достык Алакольского района области Жетысу вошла в престижный список Discover List 2025 от TikTok как один из 50 выдающихся креаторов, передаёт BaigeNews.kz.

Discover List - это специальный проект TikTok, призванный отметить уникальных авторов контента из разных уголков планеты, вдохновляющих аудиторию и формирующих тренды. Ботагоз Омарова была отмечена в категории "Преподаватели", подчеркивающей её вклад в развитие образовательного контента на платформе.

Педагогический стаж Ботагоз – более 20 лет, в 2022 году она начала вести свою страницу в TikTok, её методики и нестандартный подход к обучению привлекли внимание широкой аудитории. В формате коротких видеороликов она преподносит изучение языка и литературы с юмором и креативным подходом, что и сделало их невероятно популярными. Как отмечают пользователи, контент учителя побуждает зрителей не только учить правила, но и понимать культуру, живую речь и особенности русского языка.

"Я всегда хотела показать, что учёба и изучение языка — это не скучное заучивание правил, а увлекательный процесс", — отмечает сама Ботагоз.

Платформа TikTok активно развивает образовательный контент, и Казахстан в этом процессе занимает важное место. В стране проводится ряд инициатив, поддерживающих преподавателей, в том числе конкурс #УчителяКазахстана, который Ботагоз выиграла в 2023 году. Этот конкурс способствует росту числа образовательных роликов в TikTok, а также вдохновляет учителей экспериментировать с новыми формами подачи материала, чтобы сделать обучение более доступным и увлекательным для широкой аудитории.

На сегодняшний день аккаунт Ботагоз Омаровой в TikTok насчитывает более 160 тысяч подписчиков, и она продолжает проводить бесплатные уроки в прямых эфирах, привлекая еще большую аудиторию.