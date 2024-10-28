Листовки с рекламой наркотиков раздавали в Алматы

Двух жителей Алматы задержали за листовки о "работе с высокой оплатой", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

При координации прокуратуры города сотрудниками полиции проведены оперативно-следственные мероприятия по противодействию рекламе наркотических средств в общественных местах.

В ходе совместной работы пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата".

При себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в "Телеграм" - канал реализации наркотических средств.

По начатому досудебному расследованию по статье 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей санкцию до шести лет лишения свободы, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Прокуратура города призывает граждан не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие способы обогащения и высокие заработки, а напротив при обнаружении подобных фактов незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.