Житель Алматы, лишённый права управления автотранспортом на семь лет в 2020 году, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и задавил ребёнка на пешеходном переходе, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина заметил подростка лишь через зеркало заднего вида. До прибытия полицейских он скрылся с места ДТП, а позже вместе с друзьями выпил пиво и вернулся домой.

В результате ДТП 15-летний подросток получил закрытую шейно-поясничную травму, травму живота и множественные разрывы печени. Он скончался.

Судом по уголовным делам Алматы рассмотрено дело в отношении обвиняемого, которому инкриминировались управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч.5 ст.346 УК РК), и оставление места ДТП, повлекшего тяжкие последствия (ст.347 УК РК).

Подсудимый полностью признал вину и просил суд о снисхождении. Смягчающим обстоятельством признали наличие у мужчины малолетних детей.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.

Приговор вступил в законную силу.