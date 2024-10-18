Лишённый прав казахстанец нашёл способ обмануть полицейских

Патрульные в Акмолинской области задержали казахстанца с поддельными документами на имя гражданина Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его машину остановили на дороге “Астана-Коргалжын”. Во время проверки водитель Mersedes Benz сообщил, что является гражданином Кыргызстана и предоставил полицейским удостоверение личности и водительское удостоверение.

Как выяснилось позже, документы оказались подделкой. Когда сотрудники полиции начали интересоваться целью его пребывания на территории Казахстана, а также обстоятельствами пересечения границы, то заметили, что некоторые факты не сходятся. При более детальной проверке по базам миграционной службы выяснилось, что иностранец с таким именем границу не пересекал.

Для разбирательства водителя доставили в отдел полиции Целиноградского района. Оказалось, что в феврале этого года в Экибастузе мужчину задержали за управление авто в нетрезвом состоянии. Постановлением экибастузского городского суда нарушитель подвергнут административному аресту и лишён права управления на семь лет. Однако, пытаясь “обойти” закон, он изготовил поддельные документы, в том числе водительское удостоверение на имя гражданина Кыргызской Республики.

В отношении водителя полицейскими составлен административный протокол, машина водворена на специализированную стоянку.

Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах были изготовлены поддельные документы.