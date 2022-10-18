Лишить дебоширов возможности примириться с жертвой предложил министр Ахметжанов

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Жертвы насилия стали активнее сообщать о фактах рукоприкладства. Об этом на заседании правительства в Астане сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, BaigeNews.kz. Он отметил, что долгое время эта тема находилась в тени, позволяя "домашним насильникам годами безнаказанно измываться над близкими".

"Только в текущем году в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии. Большинство из них приходятся на Шымкент, Астану, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области. (…) Рукоприкладство стало привычным делом, что в конце ведёт к тяжким последствиям. В итоге только за этот год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве", — сказал Марат Ахметжанов.

Более чем в половине случаев полиция не смогла ничего сделать, потому что потерпевшие отказывались писать на обидчика заявление. А без письменного обращения полицейские не имеют права привлекать дебоширов к ответственности.

"В основе возникновения (проблемы бытового насилия. – Авт.) лежат социальные проблемы, такие как социальная неустроенность, пьянство, наркомания, психические заболевания, увлечение азартными играми, падение морально-нравственных устоев", — подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас по стране насчитывается 6 800 неблагополучных семей, в которых проживает 10 тысяч детей.

"Это потенциальная зона риска, требующая особого внимания со стороны государства. Законом по вопросам защиты прав ребёнка предусмотрена норма для местных исполнительных органов по ведению медико-социального учёта. Однако эти меры не реализуются, до настоящего времени не разработаны правила ведения медико-социального учёта. В этой связи, предлагается определить Министерство труда и социальной защиты населения ответственным госорганом в этой сфере", — сказал он.

По данным МВД, с начала 2022 года в отношении дебоширов составили 35 тысяч административных протоколов. Арестованы 10 тысяч нарушителей. В кризисные центры отправили 7,5 тысячи женщин. Но этих центров мало, считает Марат Ахметжанов. К примеру, в Шымкенте в полицию поступило более 11 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Однако там действует всего один кризисный центр. А в Абайской, Алматинской и Кызылординской областях они вообще отсутствуют. Министр считает, что акиматам нужно увеличить госсоцзаказ на эти цели. По словам Ахметжанова, в стране также не хватает вытрезвителей. Согласно статистике полиции, большинство избиений в семье совершают пьяные мужчины.

"По стране функционируют всего 35 Центров временной адаптации и детоксикации — в народе "медвытрезвители", на 778 койко-мест. Этого крайне мало. (…) Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заняты. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время", — сообщил Марат Ахметжанов.

Аналогичные проблемы с нехваткой койко-мест для принудительного лечения хронических алкоголиков. Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения. Но процедура попадания туда людей крайне забюрократизирована.

"По факту в лечении таких лиц заинтересованы только участковые инспекторы. Это даёт возможность временно изолировать их от родных и близких, и предупредить преступления. Однако медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счёт собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения", — добавил министр.

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