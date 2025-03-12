Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о требованиях, предъявляемых к строительным компаниям, передаёт BaigeNews.kz.

Актуальные вопросы и приоритеты совместной работы обсудили с представителями строительных компаний города. Во встрече также приняли участие представители прокуратуры и полиции.

По словам градоначальника, важный аспект развития города - качественное и законное строительство жилья строительными компаниями. Однако не все придерживаются этого. К примеру, в прошлом году была проведена 431 внеплановая проверка, выявлено почти 600 нарушений. Шесть компаний лишены строительных лицензий, в суды направлено более 180 исков за нарушения требований закона и строительных норм. Четыре объекта, строительство которых было начато без соответствующего права на землю, были снесены по решению суда. Все данные работы продолжаются и в текущем году.

"Стройкомпаниям необходимо неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства. Строительно-монтажные работы должны проводиться исключительно в соответствии со строительными нормами и стандартами, в ходе строительства и монтажа необходимо регулярно проверять соответствие выполняемых работ утвержденной проектной документации и стандартам. Ответственные лица должны следить за качеством материалов и соблюдением технологий, обеспечивая соответствие безопасности всех выполняемых операций", - отметил аким.

Особое внимание следует уделить соблюдению стандартов, касающихся энергоэффективности, а также экологичности, в том числе по вывозу строительного мусора. Нельзя его вывозить на несанкционированные места и тем самым наносить урон окружающей среде и облику столицы.