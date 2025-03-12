Лишение лицензий и снос объектов: Аким Астаны пригрозил стройкомпаниям
Выявлено почти 600 нарушений.
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о требованиях, предъявляемых к строительным компаниям, передаёт BaigeNews.kz.
Актуальные вопросы и приоритеты совместной работы обсудили с представителями строительных компаний города. Во встрече также приняли участие представители прокуратуры и полиции.
По словам градоначальника, важный аспект развития города - качественное и законное строительство жилья строительными компаниями. Однако не все придерживаются этого. К примеру, в прошлом году была проведена 431 внеплановая проверка, выявлено почти 600 нарушений. Шесть компаний лишены строительных лицензий, в суды направлено более 180 исков за нарушения требований закона и строительных норм. Четыре объекта, строительство которых было начато без соответствующего права на землю, были снесены по решению суда. Все данные работы продолжаются и в текущем году.
"Стройкомпаниям необходимо неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства. Строительно-монтажные работы должны проводиться исключительно в соответствии со строительными нормами и стандартами, в ходе строительства и монтажа необходимо регулярно проверять соответствие выполняемых работ утвержденной проектной документации и стандартам. Ответственные лица должны следить за качеством материалов и соблюдением технологий, обеспечивая соответствие безопасности всех выполняемых операций", - отметил аким.
Особое внимание следует уделить соблюдению стандартов, касающихся энергоэффективности, а также экологичности, в том числе по вывозу строительного мусора. Нельзя его вывозить на несанкционированные места и тем самым наносить урон окружающей среде и облику столицы.
"В случае выявления нарушений стройкомпании должны быть готовы к ответственности, в том числе в виде штрафных санкций, приостановления деятельности и сносу незаконно возводимых объектов", - написал аким столицы.
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