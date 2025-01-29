Мажилисмен Данабек Исабеков предложил лишать лицензий автошколы, выпускники которых нарушают правила дорожного движения и допускают аварии на дорогах, передаёт BaigeNews.kz

"Сейчас актуальность дорожно-транспортных происшествий возросла, и ежегодно в мире погибают 1,19 миллиона человек в результате аварий. Показатели в Казахстане также высоки. В 2024 году произошло 31,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 2579 человек", - сообщил он.

По его мнению, дорожные аварии часто происходят из-за чрезмерного превышения скорости, вождения в нетрезвом виде и невыполнения правил дорожного движения.

"Это означает, что среди водителей снизилась ответственность, и многие не соблюдают правила. На это влияют различные факторы. Одним из них является коррупция в местах выдачи водительских удостоверений. Конечно, где нет контроля, там не будет и порядка. В 2009 году Министерство внутренних дел прекратило лицензирование учебных организаций для подготовки водителей, и мониторинг был приостановлен. Сейчас можно получить справку без учебы в автошколе и сдать экзамен в Специализированном центре обслуживания населения. В настоящее время автошколы не несут ответственности и выдают справки, что человек прошел обучение, не предъявляя требований. Затем в специализированном ХҚО рассматриваются различные методы теоретического и практического экзаменов", - подчеркнул он.

Депутат утверждает, что в процессе сдачи теоретических и практических экзаменов выявлены нарушения.

"В центрах обслуживания населения было зафиксировано 222 факта манипуляций с автоматизированной системой сдачи экзаменов. Мы знаем, что в городах Кокшетау и Усть-Каменогорск были выявлены случаи роста таких фактов, и ответственные специалисты были наказаны", - добавил мажилисмен.

Мажилисмен привел в пример страны, где получить водительские права очень сложно. Среди них Австралия, Япония, Италия, Финляндия, Швеция и Германия. Там получение водительских прав — это сложный процесс. В этих странах автошколы предъявляют высокие требования к водителям. Например, в Австралии для получения водительских прав требуется несколько лет. За это время нужно пройти два теоретических и два практических экзамена.

Мы также должны изучить лучшие практики мировых стран и принять более строгие законы по выдаче водительских удостоверений.

"Мы считаем, что в образовательной системе важно внедрить специальные факультативные курсы, которые обучают правилам дорожного движения и основам управления автомобилем. Наша молодежь, когда мы учились в школе, имела возможность изучать эти полезные навыки. Поэтому Министерству образования и Министерству внутренних дел следует разработать общую учебную программу; теоретическое тестирование должно быть передано Агентству по госслужбе", - отметил Исабеков.

Он заявил, что необходимо привести автодромы в соответствие с международными стандартами.