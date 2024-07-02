Лишь в серии пенальти Португалия смогла вырвать победу у Словении на Евро-2024

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии встречались сборные Португалии и Словении, передаёт BaigeNews.kz.

В стартовом составе у португальцев на поле в качестве капитана вышел Роналду.

Стартовый состав команды Португалии:Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Жоау Палинья, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэль Леау, Криштиану Роналду (капитан).

Стартовый состав команды Словении:Ян Облак (капитан), Юре Балковец, Яка Бийол, Ваня Дркушич, Жан Карничник, Ян Млакар, Тими Эльшник, Адам Черин, Петар Стоянович, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар.

Основное время матча завершилось сухой ничьей. Мячом больше владели португальцы, они же сделали больше пасов и подач с угловых.

Словенцы, обороняясь, за игру заработали пять жёлтых карточек. Их получили Дркушич, Карничник, Горенц-Станкович, вышедший на замену, защитники Бийол и Балковец.

В дополнительное время, на 105-й минуте матча, Роналду не смог реализовать пенальти и от этого даже расплакался.

Во втором экстратайме команды также не поразили ворота соперников.

Началась серия пенальти, в которой Роналду, Фернандешу и Силве удалось забить голы.