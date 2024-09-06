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Лишь в одном регионе Казахстана выходные пройдут без дождя

Сегодня, 22:16
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: pxhere.com

Какой будет погода на выходных в Казахстане, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части территории республики пройдут дожди.

"В южных регионах ожидают грозы. 7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики - сильные дожди, в горных районах востока и юго-востока республики - снег. Лишь на западе страны с отрогом северо-западного антициклона будет погода без осадков", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных, восточных, в центральных областях ожидается туман.

7 сентября на севере, востоке и в центре, 8 сентября в Костанайской области, в горных районах юго-востока республики на поверхности почвы заморозки до 3 градусов.

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