Лишь в одном регионе Казахстана выходные пройдут без дождя
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
106Фото: pxhere.com
Какой будет погода на выходных в Казахстане, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части территории республики пройдут дожди.
"В южных регионах ожидают грозы. 7 сентября на севере, юге и юго-востоке республики - сильные дожди, в горных районах востока и юго-востока республики - снег. Лишь на западе страны с отрогом северо-западного антициклона будет погода без осадков", - говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных, восточных, в центральных областях ожидается туман.
7 сентября на севере, востоке и в центре, 8 сентября в Костанайской области, в горных районах юго-востока республики на поверхности почвы заморозки до 3 градусов.
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