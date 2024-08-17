Лишь в одном городе Казахстана в субботу ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 17 августа ожидаются лишь в одном городе Казахстана — в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в Атырау возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" представил прогноз на осень в Казахстане. Сообщается, что теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики.