Лишь треть трудоспособных казахстанцев с инвалидностью находят работу в стране, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на аналитиков finprom.kz.

В Казахстане принята Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы. Отличительная черта этого документа по сравнению с предыдущими стратегиями заключается в том, что проблему инвалидности стали рассматривать не только с медицинской точки зрения, но и, наконец-то, с ракурса социальной адаптации и включённости человека с особыми потребностями в жизнь общества. А с этим в нашей стране пока проблематично. Это подтверждают и сами авторы концепции — эксперты Министерства труда и соцзащиты населения (МТСЗН) РК.

"Текущие расходы на проживание, питание, оплату коммунальных услуг, включая медицинские услуги и лекарства, не обеспечивают достаточного уровня жизни лиц с инвалидностью. Несмотря на принимаемые государством меры содействия занятости, уровень трудоустройства такой категории в стране составляет всего 35%, тогда как в странах ОЭСР он не ниже 40%", - говорится в документе.

К числу других проблем трудоустройства казахстанцев с особыми потребностями можно отнести также несоблюдение работодателями квот приёма на работу таких сотрудников, сложности с переобучением, слабую профессионально-трудовую реабилитацию. Опросы, проведённые в рамках подготовки концепции, подтвердили: людям с инвалидностью часто отказывают в получении работы из-за этого статуса. Об этом заявили 29% опрошенных, хотя законодательство обязывает работодателей трудоустраивать людей с инвалидностью. Правда, пока только в добровольно-принудительном порядке.

Напомним, согласно действующему законодательству, для предприятий с разной численностью персонала введены квоты на количество рабочих мест для лиц с инвалидностью: от 2% до 4% без учёта вакансий с тяжёлыми, вредными, опасными условиями труда. Работодателю, который не только нанимает на работу человека с особыми потребностями, но и переоборудует для него рабочее место, полагается возмещение этих затрат на сумму до 300 МРП и субсидирование заработной платы сотрудника.

В открытом доступе нет информации о доле казахстанских работодателей, которые соблюдают требования квотирования. В стратегическом документе по инклюзивной политике говорится лишь, что "большинство предприятий не соблюдают квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью".

Приведём некоторые данные о лицах с инвалидностью, которые помогут рассмотреть проблему трудоустройства с разных ракурсов. Например, если рассмотреть показатели численности казахстанцев с особыми потребностями в разрезе категорий "город" и "село", можно определить, что во многих регионах таких граждан больше именно в аулах. А там, как известно, с работой всё в целом достаточно сложно и без дополнительных особенностей. По данным информационного портала "Социальная защита лиц с инвалидностью" МТСЗН РК на 14 февраля 2025 года, общая доля казахстанцев с инвалидностью, проживающих в сельской местности, составляет 40,1%. Однако в Туркестанской области этот показатель достигает 73,6%, в Алматинской — 81,1%, в Жамбылской — 59,3%, в Северо-Казахстанской — 56,7%.

Заметим: вопреки стереотипам доля людей с особыми потребностями, которые нуждаются в специальных колясках, среди всех лиц с инвалидностью невелика. Численность казахстанцев с инвалидностью на 14 февраля текущего года составила 738,9 тыс. человек, из них около 624 тыс. пришлось на взрослых граждан. Численность тех, кто передвигается на специальных колясках, составила 29,9 тыс. человек. Значительно больше насчитывалось лиц с инвалидностью, имеющих различные нарушения опорно-двигательного аппарата: 206,3 тыс. человек.