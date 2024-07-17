Лишь 64 процента населения Казахстана чувствуют себя в полной безопасности

Бюро национальной статистики провело выборочное обследование по уровню доверия населения правоохранительным органам и судебной системе. Согласно ответам опрошенных, в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 64% населения, достаточно безопасно – 29,4%, небезопасно – 5,4%, совсем небезопасно 0,6%. При этом женщины чувствуют себя в полной безопасности меньше, чем мужчины – 70% и 58,5% соответственно, передаёт BaigeNews.kz.

В разрезе регионов в полной безопасности чувствуют себя больше всего жители Жамбылского региона 76,5% из опрошенных, а меньше всех - в Восточно-Казахстанском регионе – 45,7%.

Если сравнивать население городской и сельской местностей, оказалось, что 65,5% опрошенных сельчан чувствуют себя в полной безопасности, в то время как среди горожан лишь 63,1%.

Согласно ответам респондентов, основными причинами небезопасности являются недостаточное освещение – 21,4%, страх подвергнуться нападению – 16% и страх выходить одному – 16,7%. При этом, среди женщин 17,5% чувствуют себя небезопасно из-за страха подвергнуться нападению.

Среди респондентов знание о деятельности правоохранительных органов распределились следующим образом: 21,8% – знают о работе полиции, 20,1% – о прокуратуре, 18,7% – о противопожарной службе, 15,5% – о судебной системе, 13,6% – об антикоррупционной службе и 10% – о службе экономических расследований.

По итогам обследования, доля лиц, доверяющих прокуратуре, составила 66%, полиции - составил 61,6%, антикоррупционной службе - 50,9%, противопожарной службе - 79,4%, службе экономических расследований – 47,8%, судебной системе – 61,8%.