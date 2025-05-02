  • 2 Мая, 16:50
  • BAIGENEWS

Лиса застряла в окне в Уральске

Жильцам дома пришлось вызвать спасателей.

Сегодня, 16:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: МЧС РК

В Уральске сотрудники экстренных служб пришли на помощь лисе, сообщает BaigeNews.kz.

Сегодня на номер экстренной службы 112 поступил звонок о том, что на улице Исатай Махамбета дикая лиса застряла в металлической оконной решётке и не может выбраться самостоятельно.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью специального инструмента они аккуратно освободили животное и отпустили его на свободу.

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