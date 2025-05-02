Лиса застряла в окне в Уральске
Жильцам дома пришлось вызвать спасателей.
Сегодня, 16:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
128Фото: МЧС РК
В Уральске сотрудники экстренных служб пришли на помощь лисе, сообщает BaigeNews.kz.
Сегодня на номер экстренной службы 112 поступил звонок о том, что на улице Исатай Махамбета дикая лиса застряла в металлической оконной решётке и не может выбраться самостоятельно.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью специального инструмента они аккуратно освободили животное и отпустили его на свободу.
Самое читаемое
- Полиглот в погонах: солдат из Туркестана говорит на шести языках и помогает туристам
- Снайпер, следователь, дедушка: ветерана ВОВ поздравили со 102-летием в Алматинской области
- Более пяти тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение Астаны
- Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
- 10-летний мальчик на квадроцикле в СКО: решение оштрафовать отца объяснили в полиции