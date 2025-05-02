В Уральске сотрудники экстренных служб пришли на помощь лисе, сообщает BaigeNews.kz.

Сегодня на номер экстренной службы 112 поступил звонок о том, что на улице Исатай Махамбета дикая лиса застряла в металлической оконной решётке и не может выбраться самостоятельно.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью специального инструмента они аккуратно освободили животное и отпустили его на свободу.