На семь лет лишения свободы осудили мошенницу в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Серийная мошенница была задержана полицией при координации прокуратуры области Жетысу.



"Женщина на протяжении двух лет представляясь сотрудницей банка, входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий. Жертвами мошенницы стали 13 человек, сумма нанесенного им ущерба превысила 12 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Прокуратура области Жетысу призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.

Напомним, мошенница обманула более 30 казахстанцев с оформлением виз в Европу.