Липовые займы: аферистка выудила из карманов казахстанцев 12 млн тенге
Казахстанцев просят проявить бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.
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На семь лет лишения свободы осудили мошенницу в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Серийная мошенница была задержана полицией при координации прокуратуры области Жетысу.
"Женщина на протяжении двух лет представляясь сотрудницей банка, входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий. Жертвами мошенницы стали 13 человек, сумма нанесенного им ущерба превысила 12 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Прокуратура области Жетысу призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.
Напомним, мошенница обманула более 30 казахстанцев с оформлением виз в Европу.
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