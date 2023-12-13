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Липовые билеты на концерт известного певца продавал актюбинец

Сегодня, 10:24
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Baigenews.kz Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: Baigenews.kz

23-летний житель Актюбинской области продавал астанчанам поддельные билеты на концерт известного певца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Восемь обманутых граждан обратились в полицию района Алматы.

"Молодой человек, воспользовавшись сервисом объявлений OLX продавал билеты на концерт известного певца. Стоимость билетов варьировалась от 10 до 45 тысяч тенге. Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков. А продавец обещал выслать билеты на WhatsApp. Однако обманутые граждане так и не дождались своих билетов", - сообщили в полиции.

Полицейскими проверяется причастность злоумышленника к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

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