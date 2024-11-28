Липовая почта: Cyberpol сообщил о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества может ударить по карманам казахстанцев. Сотрудники группы Cyberpol вместе с работниками почты призывают население остерегаться аферистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При анализе мошеннических преступлений установлено, что большинство из них совершается под видом государственного учреждения "Казпочта" или почтальонов.

"Мошенники представляются сотрудниками "Казпочты" и сообщают о поступлении посылки на ваше имя. Они просят озвучить SMS-код для получения этой почты. В таком случае немедленно прекратите разговор. Это новый вид мошенничества на сегодняшний день. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуем внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе", - говорится в обращении полиции к населению Казахстана.

Напомним, ранее был раскрыт факт мошенничества со стороны действующей сотрудницы почты. Женщина старалась "обрабатывать" пенсионеров, её вина доказана, но за решетку осужденная не попала.