Лионель Месси покидает ПСЖ

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Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола", — сказал тренер на пресс-конференции.

"Он всегда делал всё для команды, всегда был в игре, мог быть пасующим или забивающим. Повторяю, для меня, как для тренера, было большой честью не просто тренировать его, но и быть рядом на протяжении всего сезона", — признался Галтье.

"Пари Сен-Жермен" 3 июня сыграет в Париже против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб стал чемпионом страны досрочно. Месси перешёл в команду летом 2021 года на правах свободного агента. Игра против "Клермона" станет для него последней за ПСЖ.

Как сообщает спортивная пресса, Месси может вслед за Криштиану Роналду перебраться в Саудовскую Аравию, поехать выступать в США или вернуться в Испанию.

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт на 1,2 миллиарда евро. У него также есть вариант с продолжением карьеры в США. Клуб "Интер Майами" предлагает игроку четырёхлетний контракт с зарплатой 50 миллионов долларов в год.

Может быть заинтересована в Месси и "Барселона", в составе которой он десять раз становился чемпионом Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.