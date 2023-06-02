- Лионель Месси покидает ПСЖ 02:18 219
- Стартовал приём заявок на соискание премии "Тұмар" 01:29 340
- Парад колясок и гонки в ползунках провели в Актобе 00:38 359
- Авто с педагогами из Уральска попало в ДТП, погибли четыре человека 01.06.2023 401
- По случаю Дня столицы казахстанцы отдохнут четыре дня 01.06.2023 475
- Таксист зарезал сотрудницу акимата в Актобе: стал известен приговор 01.06.2023 513
- Белая медведица появилась в зоопарке Алматы 01.06.2023 399
- Новые игровые площадки открыли в Астане ко Дню защиты детей 01.06.2023 419
- 2500 раз нарушили ПДД водители столичных автобусов в 2022 году 01.06.2023 461
- Пожар на набережной в Павлодаре попал на видео 01.06.2023 428
- Инвалид подал в суд на управление жилья в Астане 01.06.2023 467
- Нужна ли сиеста в Казахстане. Мнение эксперта 01.06.2023 428
- Ашимбаев раскритиковал эффективность СЭЗ 01.06.2023 468
- Готовы ли детские лагеря к сезону в Кызылординской области 01.06.2023 401
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 456
- Героин нашли у женщины, приехавшей из Кыргызстана в Казахстан 01.06.2023 601
- "Простить можно всё". Подросток из казахстанского детдома о родителях, одиночестве и мечтах 01.06.2023 509
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 729
- "День матери" и "День отца" будут праздновать в Казахстане 01.06.2023 437
- Курмангалиев, Гладышева, Ким. Самые перспективные дети-спортсмены Казахстана 01.06.2023 410
- Будет ли переименована Библиотека Первого Президента РК 01.06.2023 577
- План "Перехват": водителей двух иномарок оштрафовали в Алматы 01.06.2023 568
- Автомобиль расплющило от удара с грузовиком: погибли люди в Актюбинской области 01.06.2023 553
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 712
- Казахстан и Ливан планируют ввести безвизовый режим 01.06.2023 414
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 996
- Президент Казахстана исполнил мечту первоклассницы из Астаны 01.06.2023 681
- Елена Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гарроса" 01.06.2023 815
- Необходимо усовершенствовать качество пассажирских перевозок - Токаев 01.06.2023 414
- "Дети - смысл жизни". 90 лет исполнилось столичному Дому ребёнка 01.06.2023 401
- Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос 01.06.2023 479
- Почти на 2 млрд тенге завысили стоимость модернизации в энергоузле Астаны 01.06.2023 514
- Детям провели экскурсию по главному зданию страны - Акорде 01.06.2023 439
- Малый бизнес активизировался: в Казахстане количество ИП выросло до 1,5 млн 01.06.2023 514
- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов 01.06.2023 389
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 815
- Кирпич вместо ручного тормоза: в соцсетях появилось фото из столичной "скорой" 01.06.2023 689
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 842
- В Астане состоялся IV Форум угольной промышленности Казахстана 01.06.2023 495
- Шесть новых автобусных маршрутов запустят в Астане 01.06.2023 553
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1051
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 01.06.2023 560
- Полковник лишится звания и заплатит штраф в 2 миллиона за взятку 01.06.2023 769
- "Кто стирать будет?" — Казнет впечатлило фото школьников с последнего звонка 01.06.2023 1101
- "Народ не знает своих героев". Как школьники учились быть спасателями 01.06.2023 461
- Токаев поручил усилить меры безопасности детей 01.06.2023 687
- КТЖ снизит скорость поездов по нескольким направлениям 01.06.2023 634
- Всего 10% алматинских школьников охвачены бесплатными творческими кружками и спортом 01.06.2023 956
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 862
- Легендарный боксёр Мэнни Пакьяо может приехать в Казахстан 01.06.2023 631
- Контрабандные сигареты пытались вывезти из Казахстана в Европу 01.06.2023 627
- 600 тысяч казахстанцев живут без водопровода в доме, а каждая вторая семья в селе — без канализации 01.06.2023 615
- Триумф казахстанского бокса в Ташкенте: повторим ли в Париже-2024? 01.06.2023 719
- Десятилетний баянист из Семея завоёвывает музыкальный Олимп 01.06.2023 1036
- Сорвали все сроки: В Темиртау ремонт ТЭЦ-2 затянули на два месяца 01.06.2023 614
- Тенге укрепился по отношению ко всем основным валютам 01.06.2023 496
- Когда увеличат давление воды в Астане, сообщил Женис Касымбек 01.06.2023 616
- Как с пользой провести летние каникулы детям в Астане 01.06.2023 523
- Специалисты дали советы как защитить детей от буллинга 01.06.2023 660
- 34 млн мошеннических звонков заблокировано в Казахстане за год — МВД 01.06.2023 560
- Президент поздравил казахстанцев с Днём защиты детей 01.06.2023 687
- Бейсембаев поздравил школьников с окончанием учебного года 01.06.2023 508
- Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда" 01.06.2023 601
- В смерти найденного в Актау тюленя виноват человек – ученые 01.06.2023 703
- Полуторагодовалая сбежала от родителей в Семее 01.06.2023 1259
- Бывший хоккеист сборной Казахстана назвал причину переезда в Россию 01.06.2023 1061
- Алматинские врачи удалили гигантскую опухоль у новорождённого 01.06.2023 689
- На качество новостроек, построенных по госпрограмме пожаловались жители Алматинской области 01.06.2023 592
- Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе 01.06.2023 661
- Глава ФК "Актобе" заявил о своем уходе 01.06.2023 594
- Двое подростков реанимировали 6-летнего ребенка в Туркестанской области 01.06.2023 1073
- Россиянин закладывал в Караганде наркотики и попался полицейским 01.06.2023 765
- Президентом Латвии избран открытый гей Эдгар Ринкевич 31.05.2023 1557
- Стихийные скотомогильники в ВКО могут стать рассадником сибирской язвы 31.05.2023 740
- Бесплатное приложение для подготовки к ЕНТ разработал педагог и его ученик из Петропавловска 31.05.2023 797
- 16-летний парень разбился на скутере в Актобе 31.05.2023 738
- Казахский язык и литературу вновь разделят на два разных предмета 31.05.2023 1212
- Легальное трудоустройство граждан Казахстана в Южной Корее обсудили главы МИД 31.05.2023 772
- Дома престарелых и инвалидов будут распоряжаться деньгами подопечных в Казахстане 31.05.2023 1009
- Ремонт дорог, освещение и транспорт - аким Жамбылской области обсудил проблемы региона с жителями 31.05.2023 733
- LOADING...
Лионель Месси покидает ПСЖ
Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола", — сказал тренер на пресс-конференции.
"Он всегда делал всё для команды, всегда был в игре, мог быть пасующим или забивающим. Повторяю, для меня, как для тренера, было большой честью не просто тренировать его, но и быть рядом на протяжении всего сезона", — признался Галтье.
"Пари Сен-Жермен" 3 июня сыграет в Париже против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб стал чемпионом страны досрочно. Месси перешёл в команду летом 2021 года на правах свободного агента. Игра против "Клермона" станет для него последней за ПСЖ.
Как сообщает спортивная пресса, Месси может вслед за Криштиану Роналду перебраться в Саудовскую Аравию, поехать выступать в США или вернуться в Испанию.
Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт на 1,2 миллиарда евро. У него также есть вариант с продолжением карьеры в США. Клуб "Интер Майами" предлагает игроку четырёхлетний контракт с зарплатой 50 миллионов долларов в год.
Может быть заинтересована в Месси и "Барселона", в составе которой он десять раз становился чемпионом Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
-
Trend news
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 993
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 839
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1046
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 893
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 1698
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1429
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 954
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 5612
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 855
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 2509
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 4735
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1001
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2104
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2268
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 10965
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1609
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14089
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1260
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1074
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1999
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2057
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1872
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1916
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42125
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5350
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2197
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1805
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10874
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1999
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1670
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1974
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1510
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2307
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1560
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2697
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1436
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1829
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1611
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1829
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16596
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2054
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1716
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4715
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2557
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3038
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4125
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6672
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2618
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2077
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5317
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3753
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4366
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3135
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2957
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2327
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2252
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2345
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2127
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7569
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2397
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2376
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11365
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2947
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2536
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10239
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2939
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2515
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2518
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2439
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3846
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2651
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3200
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2866
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3291
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 3165
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2984
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3365
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2816
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2479
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6956
-
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 454
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 726
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 711
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 993
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 812
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 859
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1429
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 941
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1001
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1073
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1018
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1134
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1158
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1549
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1519
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1913
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1486
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1560
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1590
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2351
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2245
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1958
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1520
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2387
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1960
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2156
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2560
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2477
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2086
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2493
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2107
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2363
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2279
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2506
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2763
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2343
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2577
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2313
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2311
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2323
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2598
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2618
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2433
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2748
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2689
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2605
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4994
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3336
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3359
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3617
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3608
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3390
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3330
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4539
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3304
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3550
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3909
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3758
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3812
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3476
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4034
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3613
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3977
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3628
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3768
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5445
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 4107
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4191
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4424
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4733
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4762
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5430
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5936
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5228
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5425
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5413
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5755
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5648
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5528
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5680