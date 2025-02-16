20-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева проиграла 33-й ракетке мира чешской теннисистке Линде Носковой на старте турнира категории WTA-1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

В первом круге в двух сетах Носкова обыграла Путинцеву со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Носкова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Путинцева один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи возможных.

Таким образом Носкова прошла во второй круг турнира.

Соперницей Носковой в 1/16 финала турнира в Дубае станет победительница российского противостояния между Людмилой Самсоновой и Анастасией Павлюченковой.

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований считается итальянка Жасмин Паолини.