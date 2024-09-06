Лина наций: Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Норвегии

Сборная Казахстана по футболу провела матч первого тура розыгрыша Лиги наций. На поле в Алматы игроки принимали гостей из Норвегии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Норвежцы провели матч с подавляющим преимуществом. Однако забить гол им так и не удалось. Встреча на Центральном стадионе завершилась со счётом 0:0.

Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Соперниками команды являются представители Норвегии, Австрии, Словении.