Лина наций: Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Норвегии
Сегодня, 21:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:12Сегодня, 21:12
88Фото: КФФ
Сборная Казахстана по футболу провела матч первого тура розыгрыша Лиги наций. На поле в Алматы игроки принимали гостей из Норвегии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Норвежцы провели матч с подавляющим преимуществом. Однако забить гол им так и не удалось. Встреча на Центральном стадионе завершилась со счётом 0:0.
Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Соперниками команды являются представители Норвегии, Австрии, Словении.
Самое читаемое
- Крупные налогоплательщики и котельные тянут Семей на дно рейтинга чистых городов
- По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности
- Дочь Бибигуль Тулегеновой рассказала подробности инцидента с Air Astana
- Почти 1 млрд тенге украли у государства трое фермеров в Актюбинской области
- Глава Минторговли высказался об инциденте между Бибигуль Тулегеновой и Air Astana