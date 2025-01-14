В Казахстане изменят лимит финансирования казахстанских футбольных клубов. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BaigeNews.kz.

Сейчас лимит финансирования составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге. Его установило правительство в 2021 году.

"Вопрос мониторим. Вы знаете, что сменилось руководство федерации футбола. Сейчас перед ними поставлена задача проанализировать (результы-прим.редакцией). В рамках нового законодательства будут изменения в лимитах. Но это будет уже одинаковый, так скажем, лимит для всех клубов. Но акцентироваться будут на детский спорт, детский футбол", - сказал министр, отвечая на вопрос BaigeNews.kz.

О какой сумме будет идти речь, Мырзабосынов не уточнил, но сообщил, что об изменении будет известно через месяц после полного мониторинга Казахстанской федерации футбола.

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