  • 17 Ноября, 08:19
  • BAIGENEWS

Ликвидирован пожар в частном доме в Алматинской области

Сегодня, 06:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 06:46
Сегодня, 06:46
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Фото: МЧС РК

Ночью в одном из частных жилых домов города Конаев Алматинской области загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 240 квадратных метров", - сообщает МЧС.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

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