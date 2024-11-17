Ликвидирован пожар в частном доме в Алматинской области
Сегодня, 06:46
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Сегодня, 06:46Сегодня, 06:46
136Фото: МЧС РК
Ночью в одном из частных жилых домов города Конаев Алматинской области загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 240 квадратных метров", - сообщает МЧС.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
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