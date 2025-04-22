В апреле текущего года в Казахстане вступил в силу приговор суда в отношении троих граждан, обвиняемых в сбыте наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет. Все они были задержаны в результате успешной операции Комитета национальной безопасности (КНБ), который выявил организатора преступной схемы и его двух сообщников.

Во время обысков было изъято более 4 килограммов наркотиков, включая мефедрон, кокаин, афганский гашиш, кетамин и марки LSD. Оперативники установили, что преступники организовали межрегиональную сеть поставок наркотиков через интернет-платформы, сбыт которых осуществлялся в крупных городах страны, таких как Караганда, Астана и Актобе.

Следствие продолжается, а правоохранительные органы усиливают борьбу с наркобизнесом, предпринимая меры для пресечения подобных преступлений и выявления новых преступных схем.

Ранее сообщалось, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.