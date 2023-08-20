  • 20 Августа, 01:59
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Ликвидационные работы на шахте "Казахстанская" продолжаются - МЧС

Сегодня, 00:26
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МЧС РК Сегодня, 00:26
Сегодня, 00:26
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Фото: МЧС РК

Ликвидационные работы находятся на контроле министра по ЧС Сырыма Шарипханова.Произведена пересменка горноспасателей. Руководством ТОО РЦШ ПВАСС были поставлены задачи перед заступившими новыми отделениями горноспасателей,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 22:40 было обнаружено тело пятого горнорабочего.

Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.

Горноспасатели приступают к активной фазе тушения очагов пожаров.

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