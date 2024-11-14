Лига наций: Сборные Казахстана и Австрии провели матч в Алматы

Сборная Казахстана по футболу сыграла с командой Австрии в домашнем матче Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Гости быстро захватили преимущество. на 15-й минуте Кристоф Баумгартнер в штрафной накрутил Алибека Касыма, отправив мяч мимо Стаса Покатилова.

Затем австрийцы продолжили атаковать, Александр Марочкин сбил соперника перед штрафной, за что был удален. Через две минуты после этого Михаэль Грегорич прямым ударом увеличил разрыв в счёте.

Перед перерывом Патрик Виммер попал в штангу ворот Покатилова. Во второй половине ничего не изменилось, гости имели серию опасных моментов, но ничего не смогли реализовать. Итог игры — 0:2.

17 ноября сборная Казахстана на выезде встретится с командой Норвегии.