Лифты установили в надземном пешеходе в Усть-Каменогорске
Сегодня, 06:23
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Сегодня, 06:23Сегодня, 06:23
93Фото: yk.kz
В Усть-Каменогорске на надземном пешеходном переходе на пересечении проспектов Независимости и Абая установили лифты вместо подъёмников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk.kz.
Ранее жители города жаловались на нерабочие подъёмники для маломобильных групп населения. В прошлом году для решения этой проблемы из бюджета выделили средства.
Подрядная организация ТОО "Связьсервисвосток" провела необходимые работы. Теперь в помещении перехода работают три лифта. Гарантию производитель даёт на 10 лет. Сервисным обслуживанием подъёмников будет заниматься компания "Лифттек" — следить за техническим состоянием и вовремя устранять неисправности.
При этом горожан просят пользоваться лифтами по делу, а не кататься в них ради развлечения.
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