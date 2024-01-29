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Лифты установили в надземном пешеходе в Усть-Каменогорске

Сегодня, 06:23
АВТОР
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yk.kz Сегодня, 06:23
Сегодня, 06:23
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Фото: yk.kz

В Усть-Каменогорске на надземном пешеходном переходе на пересечении проспектов Независимости и Абая установили лифты вместо подъёмников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk.kz.

Ранее жители города жаловались на нерабочие подъёмники для маломобильных групп населения. В прошлом году для решения этой проблемы из бюджета выделили средства.

Подрядная организация ТОО "Связьсервисвосток" провела необходимые работы. Теперь в помещении перехода работают три лифта. Гарантию производитель даёт на 10 лет. Сервисным обслуживанием подъёмников будет заниматься компания "Лифттек"  следить за техническим состоянием и вовремя устранять неисправности.

При этом горожан просят пользоваться лифтами по делу, а не кататься в них ради развлечения.

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