Лифты установили в надземном пешеходе в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске на надземном пешеходном переходе на пересечении проспектов Независимости и Абая установили лифты вместо подъёмников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk.kz.

Ранее жители города жаловались на нерабочие подъёмники для маломобильных групп населения. В прошлом году для решения этой проблемы из бюджета выделили средства.

Подрядная организация ТОО "Связьсервисвосток" провела необходимые работы. Теперь в помещении перехода работают три лифта. Гарантию производитель даёт на 10 лет. Сервисным обслуживанием подъёмников будет заниматься компания "Лифттек" — следить за техническим состоянием и вовремя устранять неисправности.

При этом горожан просят пользоваться лифтами по делу, а не кататься в них ради развлечения.