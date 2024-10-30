Лифт сорвался в Караганде: есть жертвы
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В Караганде сорвался лифт в строящемся доме. Информация об этом появилась в соцсетях. Данный факт прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"По случаю, произошедшему в Караганде на одном из строящихся объектов жилого комплекса, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении Департамента полиции Карагандинской области.
В настоящее время назначен ряд экспертиз. Обстоятельства выясняются.
Позже стало известно, что в результате происшествия одного человека госпитализировали в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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