Лифт с пассажирами упал в столичной общественной бане

В банном комплексе "Керемет" сорвался лифт с пассажирами. Об этом cтало известно из соцсетей, передаёт BaigeNews.kz.

"Повезло, что лифт сорвался с не слишком большой высоты. Высота была примерно 5-6 метров. Требуем компетентные органы привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к обслуживанию данного лифта! Пока не начнут наказывать, не будет надлежащего надзора, а значит обязательно будут жертвы! На табличке написано, что грузоподъёмность лифта 800 килограммов и максимально 10 человек. А в момент ЧП в лифте было восемь человек и суммарный их вес - 553 килограмма", - написал Ергали Абишев в Facebook в группе "Астана - Что? Где? Когда?".

Пользователь опубликовал видео, снятое в лифте одним из пассажиров. О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев по данному инциденту пока не прозвучало.