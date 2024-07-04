Лидеры стран-участниц ШОС прибывают во Дворец Независимости
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
32Фото: Акорда
Во Дворец Независимости для участия в Саммите ШОС прибывают лидеры стран-участниц ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
К этому часу во Дворец Независимости прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф, премьер-министр Али Асадов, а также Беларуси Александр Лукашенко.
В мероприятии также примут участие главы Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Участвует также Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.
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