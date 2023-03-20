Лидеры партий "Байтак" и Respublica сделали заявление

Фото: Facebook / azamatkhan.amirtay

Председатель партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев сделал заявление после обнародования итогов экзитпола, проведённого на избирательных участках в Казахстане в день выборов, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Facebook он написал, что благодаря политическим реформам президента РК им удалось зарегистрировать партию "Байтак" после семи лет безуспешных попыток. За последний предвыборный месяц команда партии объехала все регионы Казахстана, собрала и включила в программу партии около 500 острых вопросов, которые волнуют население.

"По результатам Exit poll наша партия не прошла в парламент. Но партия "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами. Хочу пожелать новому составу парламента работать на благо страны", - написал лидер партии.

Обращение к казахстанцам сделал и председатель партии Respublica Айдарбек Кожаназаров.

"Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, отдавшим за нас свои голоса, а также нашим сторонникам и членам партии за их неимоверный труд во время кампании. Считаем, что эти цифры отражают реальное мнение электората, реальный уровень поддержки нашей партии. Партия Respublica сумела зарегистрироваться буквально перед самыми выборами. Но даже в этих непростых условиях мы сумели завоевать голоса избирателей и преодолеть 5-процентный барьер", - написал в соцсети Кожаназаров.

Он отметил, что члены партии объездили все регионы страны, встречались со всеми категориями граждан и услышали их ожидания и проблемы, требующие решения.

"Уверен, что избрание нового состава мажилиса парламента придаст новый импульс для развития нашего государства в качестве демократической страны. Наша главная ценность - это доверие народа!" - отметил лидер партии.