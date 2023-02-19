Лидеры партии Respublica встретились с молодёжью Алматы

Фото: пресс-служба партии Respublica

В Алматы стартовало предвыборное турне Respublica с участием лидеров партии, а также кандидатов в депутаты. В южной столице состоялась первая встреча с населением. При этом около 80 процентов посетивших мероприятие составила молодёжь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В турне отправились председатель партии Айдарбек Ходжаназаров и сопредседатели Сырымбек Тау, Куаныш Шонбай, Динара Шукижанова, Руслан Берденов, Бейбит Алибеков, Нурлан Коянбаев, Максим Барышев.

Во встрече с населением Алматы также приняли участие кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Екатерина Смолякова, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Динара Наумова и руководитель аппарата партии Respublica, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олжас Куспеков.

"Казахстанцы должны знать и понимать, что в стране есть сильная, здоровая альтернатива, которая поддерживается демосом. Все граждане Нового Казахстана должны иметь возможность влиять на принятие политических решений", – подчеркнул председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров.

Cопредседатель партии Сырымбек Тау в ходе встречи в Алматы рассказал, что надеется на рост политической активности избирателей и здоровую конкуренцию среди партий.

"Сегодня в Алматы только стартовало наше турне, в ходе которого пройдут встречи с казахстанскими избирателями по всей стране. И в первый же день мы увидели, что 80 процентов присутствующих — молодежь. Поэтому мы делаем большую ставку на активность данной категории электората. Возможно, именно благодаря им показатели явки на этих выборах будут гораздо выше предыдущих. Наша партия – тоже самая молодая среди всех участвующих в выборах. И мы очень благодарны за доверие и поддержку. Уверен, что 19 марта люди сделают правильный выбор", — резюмировал один из лидеров партии.

Также перед собравшимися гражданами выступила кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Динара Наумова.

Представители партии также посетили несколько алматинских семей, встретились с аксакалами. Из Алматы автобус "ReBus" выехал в Талдыкорган, где участники также будут проводить встречи с гражданами, обсудят насущные проблемы казахстанцев и возможные пути их решения.

Фото: пресс-служба партии Respublica