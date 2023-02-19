Лидеры партии Respublica лично расклеили первые агитплакаты

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С началом агиткампании по всей стране стартовала и работа по распространению агитационных материалов партии Respublica, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.



Председатель Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатель Сырымбек Тау и другие лидеры партии лично выехали на улицы Казахстана, чтобы прикрепить первые агитплакаты. Таким образом дан старт команде в регионах страны.

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Сотрудники и волонтеры будут размещать баннеры, расклеивать плакаты и распространять флаеры среди граждан.



Ранее партия подготовила множество информационных материалов, рассказывающих о кандидатах.

Напомним, партия официально открыла 20 региональных штабов по всей стране.