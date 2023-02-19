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скриншот с видео Сегодня, 18:52
26
Сегодня, 18:52
26
Фото: скриншот с видео

Лидеры партии Respublica лично расклеили первые агитплакаты

С началом агиткампании по всей стране стартовала и работа по распространению агитационных материалов партии Respublica, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
 
Председатель Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатель Сырымбек Тау и другие лидеры партии лично выехали на улицы Казахстана, чтобы прикрепить первые агитплакаты. Таким образом дан старт команде в регионах страны.

 
 
 
 
 
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Публикация от Respublica партиясы (@respublica_partiyasy)


 
Сотрудники и волонтеры будут размещать баннеры, расклеивать плакаты и распространять флаеры среди граждан.
 
Ранее партия подготовила множество информационных материалов, рассказывающих о кандидатах.

Напомним, партия официально открыла 20 региональных штабов по всей стране.

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#выборы #выборы 2023
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:52
26
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