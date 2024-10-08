Лидеры мировых религий обсудили вопросы влияния ИИ на веру

Руководитель Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Исламской Республики Иран Али Акбар Зиаи в выступлении на ХХI заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий остановился на трудностях, с которыми сегодня сталкивается весь мир, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что регион Ближнего Востока сегодня приближается к своей исторически критической точке.

"Такие войны угрожают разрушением больниц, школ и убийством беззащитных людей в регионе. Более 45 тысяч человек убиты, многие женщины, дети и взрослые подвергаются нападениям в жилых районах к югу от Бейрута. Религиозное сообщество не должно оставаться равнодушным к этим разрушениям. Это несправедливо. Необходимо немедленное установление мира и безопасности в этом регионе", - высказал позицию Акбар Зиаи.

Ещё один вопрос, который он посчитал важным обсудить в рамках Секретариата, это искусственный интеллект. По его словам, широкое распространение этого явления воздействует на убеждения людей. И как следствие, меняются религиозные ценности.

"Религиозное общество также должно трансформироваться в соответствии с этой технологической эволюцией. Эти изменения станут важным вызовом для последователей традиционных религий. В ближайшие годы мы столкнёмся с проблемами, связанными с безопасностью и антирелигией. Сверхинтеллекты или сверхразумы будут стоять на вершине интеллектуальной эволюции и власти. Поэтому мы должны подготовить регулярный план в религиозном контексте на следующие 10 лет. Формирование таких религиозных мега данных может быть реализовано только при коллективной воле всех членов традиционных религий", - сказал глава иранской делегации.

Далее он пояснил, чем опасна для религии философия искусственного интеллекта.

"В основе ИИ лежит безусловная свобода личности, а также доступ к информации. Во всех религиях и ритуалах религиозная философия основана на определенных убеждениях, которые составляют суть данной религии. У человека есть свобода выбирать между либеральной демократией, а также индивидуализмом. Люди должны быть сосредоточены в религиозных сообществах, чтобы предотвратить этот интеллектуальный хаос", - сказал Али Акбар Зиаи.

Также он указал на отсутствие доверия к информации и данным, обработанным компьютерами и искусственным интеллектом. Это создаёт возможность использования оружия и искусственного интеллекта, а также может вызвать кризисы и потерю высоких религиозных и человеческих ценностей. В конечном итоге это может привести к изменению юридических, а также уголовных законов.