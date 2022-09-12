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Akorda.kz Сегодня, 13:10
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Фото: Akorda.kz

Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане

14 сентября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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#Токаев #визит #КНР
Сегодня, 13:10
108
Журналист

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