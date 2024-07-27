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Лидеров профсоюза арестовали по подозрению в вымогательстве в Актау

Сегодня, 18:39
АВТОР
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instagram.com/mangistaupd Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
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Фото: instagram.com/mangistaupd

В Актау лидеров профсоюзной организации подозревают в вымогательстве пяти миллионов тенге и шести внедорожников у руководства компании ТОО "АКТС", передаёт BaigeNews.kz.

Подозреваемых задержала полиция Мангистауской области при координации прокуратуры.

"Подозреваемые, являясь лидерами профсоюзной организации, под угрозой распространения определенных сведений и остановки рабочего процесса, требовали 5 млн тенге и шесть автомобилей марки "ToyotaHilux". После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег. При этом, в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза", — сообщили пресс-службе департамента полиции области. 

Начато досудебное расследование. Задержанные водворены в ИВС управления полиции Актау. Также полиция намерена задержать и других предполагаемых сообщников.

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