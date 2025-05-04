В Стамбуле, во время похорон депутата Сырры Сюрейи Ондера, был атакован лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель. Инцидент произошел в Культурном центре Ататюрка на площади Таксим в воскресенье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На видеозаписях с места происшествия видно, как Озель держится за голову, в то время как его телохранители задерживают нападавшего. Сразу после нападения председатель РНП был срочно госпитализирован.

Как сообщает турецкое издание Habertürk, депутат от РНП Зенгин Танрыкулу заявил, что нападавший — это провокатор, который идентифицировал себя как "потомок Османской империи".

После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с Озелем, осудив атаку и пообещав разобраться в ситуации. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик выразил решительное осуждение нападения и подтвердил, что преступник понесёт ответственность перед законом.

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу также осудил нападение, требуя немедленного раскрытия личности нападавшего и всех его связей. Народная партия равенства и демократии, в свою очередь, заявила, что атака является провокацией против мира и демократии, которую следует немедленно разоблачить.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что нападавший задержан. Им оказался 66-летний Сельчук Тенгиоглу, безработный с тремя судимостями, включая убийство двух детей в 2004 году. Тенгиоглу был освобожден из-за условного досрочного освобождения в 2020 году.

Эти события вызвали широкий общественный резонанс в Турции, где продолжаются призывы к восстановлению законности и порядку в обществе.