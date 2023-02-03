Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове

Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров в интервью BaigeNews.kz рассказал о себе, сопартийцах и своих шансах в политике. Он также ответил, стоят ли за партией олигархи.

Среди руководства вашей партии бизнесмены и инфлюенсеры. Ни у кого из них нет политического опыта. Как вы оцениваете свои шансы в политике, не имея этого опыта?

Мы с вами видели результаты работы людей, у кого есть политический опыт. И мы подумали "может быть там нужен совершенно другой опыт?". По моему мнению и мнению моих сопредседателей на сегодняшний день есть огромная нехватка практического опыта, а не политического. Наша страна не живёт политическими лозунгами и политическими событиями. Она живёт каждый день. Человек просыпается и думает "как я накормлю сегодня своих детей". Мы видим эту жизнь...

Вы читали какие-то неоднозначные мнения по поводу тех же инфлюенсеров, как Бейбит Алибеков. Что вы думаете о нём и не боитесь ли обвинений в популизме?

Я не соглашусь, что у Бейбита Алибекова неоднозначная репутация. Если бы у него была такая репутация, он бы не был инфлюенсером, к нему прислушиваются. Сейчас он работает по очень важным для наших граждан актуальным вопросам. Кому-то он не близок, но есть и другая аудитория, которая считает его ролевой моделью (...) Я думаю, что Бейбит Алибеков как таковой – это уменьшенная версия партии, он собирает огромное количество мнений и доносит их до нужных ушей. Это и есть функция партии: собирать мнения своих избирателей и доносить их до нужных ушей, кабинетов и законов. К примеру возьмём Алматы: Медеуский, Алмалинский, Бостандыкский районы являются аудиторией Алибекова.

Судя по социальным сетям руководства партий, можно сделать вывод, что они ведут достаточно роскошный образ жизни: это путешествия, бренды, авто класса люкс. Как вы думаете, не вызовет ли это отторжение у простого населения? Медеуский и Алмалинские районы – это не весь Казахстан, у нас много бедных регионов.

Я соглашусь, что у нас есть и богатые и бедные регионы, но также хочу заострить внимание, что ни один из наших сопредседателей не является тендерщиком или участником коррупционных схем. Каждый из председателей самостоятельно занимается бизнесом и весьма успешно. Если нужно кого-то критиковать, то это дорогие сумочки у госчиновниц. Наверно нам на это стоит обращать внимание. У нас нет частных бортов, мы не являемся мульмиллиардерами, абсолютно (...) Я думаю, что Алибеков несёт миссию, он даёт понять, почувствовать изнутри, как это выглядит, и наверно наоборот, это интересно для не столь богатых людей. Мне было интересно, как изнутри выглядит "Бентли". Никто из нас не получил наследство в этой жизни, мы не являемся детьми олигархов...

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