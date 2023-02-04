Лидер партии "Ауыл": продукты не растут на полках, на полках растут только цены

Фото: aigak.kz

Народно-демократическая партия "Ауыл" намерена бороться за места в Мажилисе и маслихатах всех уровней. Об этом говорили на её ХХII внеочередном съезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

На съезде партийцы утвердили предвыборную программу и список своих кандидатов.

Ключевые вопросы съезда, на который прибыли члены партии со всех регионов страны, — участие в выборах и кто будет представлять аграриев в избирательной кампании. Встречу открыл председатель партии "Ауыл" Али Бектаев. В своём докладе он отметил, что аул — золотая колыбель каждого гражданина.

"Мы представляем интересы села, интересы как минимум половины населения страны. Поэтому, партия "Ауыл" заявляет об участии в парламентских выборах, с конкретной и действенной программой. Продукты не растут на полках, на полках растут только цены. В стране необходимо обеспечивать развитие сельского и агропромышленного комплекса на всех уровнях власти", — заявил Али Бектаев.

На мероприятии также выступил заместитель председателя партии Жигули Дайрабаев, который отметил важность развития села.

Также выступили и другие участники съезда, представляющие все регионы страны. После принятия предвыборной программы, делегаты выдвинули кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента как по партийному списку, так и по одномандатным округам.

"В рядах партии "Ауыл" много достойных граждан, патриотов страны. На сегодняшнем съезде мы утвердили партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и выдвинули кандидатуры по одномандатным избирательным округам", — сказал Али Бектаев.

При составлении списка кандидатов в депутаты Мажилиса были соблюдены все законодательные требования.