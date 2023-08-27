  • 27 Августа, 20:53
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях

Сегодня, 20:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
tvcenter.ru Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
119
Фото: tvcenter.ru

В Сети завирусилось видео с открытия рок-фестиваля Family Rock Fest, где в числе прочих российских звёзд выступала группа ДДТ. Её лидер — Юрий Шевчук — отличился тем, что пел на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz.

Шевчук исполнил на казахском один куплет песни "Ты не один".

Под видео поклонники творчества легендарной группы отмечают, что выступление на Family Rock Fest на "Песчаной косе" в Алматы — это первый концерт ДДТ за последние полтора года.

"Его песни можно узнать на любом языке",  — пишут комментаторы в соцсетях.

"Юрий Шевчук всегда был настоящим человеком - я за это его и люблю", "Его у нас очень уважают и ждали его концерт".

Отметим, песня "Ты не один"  вошла в список 100 лучших песен русского рока в ХХ веке, составленный слушателями "Нашего радио". Фанаты считают, что песня посвящена дальнобойщикам.

Напомним, Family Rock Fest проходит 25-27 августа на юго-западном побережье Капчагайского водохранилища "Песчаная коса" в Алматы.

Самое читаемое

Наверх