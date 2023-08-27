Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях

В Сети завирусилось видео с открытия рок-фестиваля Family Rock Fest, где в числе прочих российских звёзд выступала группа ДДТ. Её лидер — Юрий Шевчук — отличился тем, что пел на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz.

Шевчук исполнил на казахском один куплет песни "Ты не один".

Дядя Юра Шевчук поёт "Ты не один" на казахском! Человечище он всё таки! pic.twitter.com/IBP7KoEGgU — Рудольф Сикорски (@exel_lence) August 27, 2023

Под видео поклонники творчества легендарной группы отмечают, что выступление на Family Rock Fest на "Песчаной косе" в Алматы — это первый концерт ДДТ за последние полтора года.

"Его песни можно узнать на любом языке", — пишут комментаторы в соцсетях.

"Юрий Шевчук всегда был настоящим человеком - я за это его и люблю", "Его у нас очень уважают и ждали его концерт".

Отметим, песня "Ты не один" вошла в список 100 лучших песен русского рока в ХХ веке, составленный слушателями "Нашего радио". Фанаты считают, что песня посвящена дальнобойщикам.

Напомним, Family Rock Fest проходит 25-27 августа на юго-западном побережье Капчагайского водохранилища "Песчаная коса" в Алматы.