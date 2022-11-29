Лидер A'Studio об Алле Пугачёвой, футбольном детстве и возвращении "Джулии"

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Музыка A'Studio сегодня по праву считается одним из символов современной эстрадной музыки Казахстана. Казахстанский композитор, музыкант и лидер группы Байгали Серкебаев в интервью BaigeNews.kz рассказал о значимых для него районах Алматы, секретах успеха коллектива, креативности современной молодёжи и многом другом.

— В этом году исполнилось 35 лет группе A'Studio. Оглядываясь назад, можете ли вы предположить, в чём секрет популярности группы?

— Безусловно, весь секрет в таланте и постоянном труде. Важно никогда не останавливаться на достигнутом, всё время что-то искать, экспериментировать.

Я всё время нахожу какие-то новые группы, новых исполнителей. В этом плане, мне кажется, хороший помощник — Инстаграм. Это к теме о возможностях, которые сегодня у нас есть. Именно благодаря социальным сетям я открыл для себя много талантливых музыкантов за рубежом, а потом и познакомился с некоторыми лично во время поездок. Я часто летаю в Лос-Анджелес на музыкальную выставку, где представлены всевозможные новые достижения в промышленности музыкальных инструментов: синтезаторы, барабаны, колонки, гитары — в общем, всё, что есть в мире музыки, на чём играют, всё, что воспроизводит музыку в студии: оборудование, софты. Музыканты со всего мира собираются, играют, музицируют, пробуют инструменты. Там можно познакомиться с молодыми суперталантливыми людьми и встретить легенд, например, Стиви Уандера или Куинси Джонса. Вот такое расширение собственных горизонтов и общение с коллегами из разных стран заряжает, мотивирует и даёт желание делать ещё больше и лучше.

— Группа "Арай", "Алма-Ата-Студио", приглашение от Аллы Пугачевой…. Когда лично у вас наступило ощущение, что вот он — успех группы, вы — звёзды, знаменитости?

— Звёздный час настал в 1990-м году, когда Алла Борисовна Пугачёва пригласила нас в свой Театр песни, и мы вышли на "Рождественских встречах" (это серия концертов в спорткомплексе "Олимпийский"). Именно там мы исполнили песню "Джулия" и на следующий день, можно сказать, после показа на телевидении "Рождественских встреч" и передачи "Утренняя почта", мы проснулись знаменитыми. Так началась наша интересная жизнь в театре. У нас был достаточно большой артистический коллектив: несколько групп, исполнители, вокалисты, включая балет "Рецитал", группу "Белый камень", Олю Кормухину, Филиппа Киркорова. Это всё было в первом отделении, а во втором отделении выступала уже сама Алла Борисовна, и мы, конечно, весь концерт стояли и слушали каждый раз, как в первый. Она — великая артистка, то, как она общается с залом, с какой любовью, и сколько она дарит положительных эмоций, — это невозможно было пропустить. В финале, мы — все участники — выходили под нашу песню "Белая река" и бегали по стадиону вдоль трибун, прощаясь. И было очень приятно, что именно под нашу песню заканчивается её шоу.

— Переживала ли когда-нибудь группа A'Studio сложный переломный момент?

— Конечно, переживала и не один раз. В этой жизни просто так ничего не бывает. В этом году группе A’Studio исполнилось 35 лет, и за эти годы произошло много событий.

Самое тяжёлое испытание — уход Батыра из группы. Потом мы проработали около четырёх лет с Полиной Гриффитс, которая впоследствии тоже решила заняться сольной карьерой. Такие перемены были особенно тяжелыми для группы, особенно после первого потрясения. Тогда многие вообще советовали закрыть проект, заняться чем-то другим, думали, что ничего у нас не получится. Второй кризис удалось преодолеть уже гораздо легче.

Мы не сдавались и шли вперёд, не случайно наш первый виниловый альбом называется "Путь без остановок". Это наш девиз, с которым мы продолжаем двигаться вперёд, несмотря ни на что. Мы понимаем, что для этого у нас всё есть — музыкальная идея, песни, которые мы создаём.

И вот уже дольше всех солистов в нашем коллективе работает Кэти Топурия. Мы недавно посчитали и удивились, что столько лет мы вместе с ней на сцене. Время пролетело, как одно мгновение: казалось бы, вот только пришла девочка 18-ти лет, а сегодня — уже мама двоих детишек. Недавно мы дали концерт в Алматы на День города вместе с бойз-бендом The Jigits, которых я продюсирую более 10 лет и с которыми у нас есть несколько совместных дуэтов. Нас так тепло и прекрасно принимал родной Алматы! Такие моменты дарят невероятное состояние эйфории. И, конечно, это большое счастье — после такого концерта выходить и чувствовать признание слушателей.

— Приходилось ли сталкиваться с симптомами "звездной болезни"? Какую профилактику проводили внутри группы и какие советы можете дать молодым музыкантам?

— Многое зависит от человека. Я думаю, что "звездная болезнь" появляется у людей, на которых всё свалилось с неба. Когда человек пробирается сквозь тернии, он знает цену своего успеха и понимает, что "звездить" нет никакого смысла. Я убеждён, что это испытание для любого человека. От успеха у многих съезжает крыша, и они думают, что самые великие люди на Земле, а на самом деле это мнение ошибочно. Человек должен постоянно совершенствоваться и работать так, как будто он только в начале своего пути. А сидеть и почивать на лаврах, говорить, что ты — великий, большая ошибка, тормоз и крах.

Дело молодых

— Чем отличается нынешняя творческая молодежь Казахстана от той, что была в то время, когда вы начинали свою творческую деятельность?

— Мировые музыкальные тенденции сегодня, безусловно, кардинально изменились, и хочу отметить, что молодые люди в Казахстане следят за трендами и в курсе всех новых течений, ведь сегодня доступ ко всем ресурсам открыт. Это в наши годы послушать любимых артистов было целым приключением: мы сидели ночами, ловили волну "Голоса Америки", переписывали друг у друга кассеты, а достать, например, виниловую пластинку было вообще роскошью (улыбается).

У нынешней творческой молодёжи гораздо больше возможностей: всё доступно одним кликом в интернете — от прослушивания треков любого исполнителя, которых за счёт технологического развития стало огромное количество, до создания своих собственных хитов на ноутбуке, сидя у себя дома. С одной стороны, процесс создания музыки стал значительно легче — необязательно тратить время и бюджет на студию, как это было раньше.

С другой стороны, из-за такой "доступности творчества" происходит сильное перенасыщение рынка — каждый день выходит огромное количество релизов. И в этом потоке новых треков, зачастую низкокачественных, сложно найти что-то действительно стоящее и, как поётся в песне Агутина: "Музыки осталось мало".

Безусловно, есть талантливые люди. Но если раньше музыкой занимались те, для кого это было призванием и смыслом жизни, то сегодня это делают все, кому не лень. Возможно, когда-то из этого количества получится именно качество, посмотрим.

— При работе с сегодняшней молодежью у вас сложился творческий портрет современного алматинца?

Для меня, прежде всего, олицетворением портрета современных творческих алматинцев являются ребята, которые приходили к нам на кастинг, и те, кто будет участвовать в нашем мюзикле — с огнём внутри, знающие свои культурные традиции и ценности и при этом открытые всему новому. Они готовы много трудиться и учиться, а также передавать эти ценности дальше.

Окно в детство

— Гуляя по современному Алматы, какие места, здания сильнее всего напоминают вам о вашем детстве и юности?

— Когда я был маленьким, мы с моим старшим братом Алмасом, который меня растил и воспитывал, часто бывали на Старой площади. Там в стенах есть каменные откосы, и брат меня часто там тренировал, наверное, хотел сделать из меня альпиниста.

Недавно я как раз там прогуливался, мимо бывшего Дома правительства, и прикоснулся к стенам и даже сделал фотографию. Воспоминания нахлынули на меня и унесли в далёкие-далёкие годы, в прошлое. Мы жили недалеко от Старой площади, я там родился и вырос. Ещё одно из ключевых мест для меня — Центральный парк культуры. Конечно, уже всё поменялось, но помню, как мальчишкой бегал туда — там собирались нумизматы и филателисты. А вечерами компании играли на гитарах и пели песни битлов. Такие воспоминания детства очень приятные, тёплые и греют душу.

— Правда ли, что в детстве вы могли стать спортсменом, но старший брат Алмас настоял на том, чтобы вы остались музыкантом?

— Да, я, на самом деле, был погружён в мир музыки с пяти лет: занимался на фортепиано, потом ходил в музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой, затем окончил консерваторию. В общем-то, моя судьба была предопределена, но где-то начиная с первого класса я очень увлёкся футболом и целыми днями играл с ребятами во дворе. Потом вместе с моим другом Серёжкой Алмазовым (моим одноклассником и гитаристом, с которым собирали свою первую группу), мы пошли заниматься в специальную спортивную школу молодежи при ФК "Кайрат". Ходили на все матчи этого футбольного клуба, и я до сих пор являюсь поклонником этой команды. Действительно, было сильное желание стать спортсменом, но потом брат меня осадил и сказал: "Нет, никакого футбола! Садись за фортепиано и занимайся".

— За всё это время, прошедшее с тех пор, когда-нибудь задумывались о том, как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы ушли из музыки?

— Я вообще не представляю себя вне музыки, поэтому скорее всего я всё равно рано или поздно туда бы пришёл. Музыка — это такой необъятный океан эмоций, это великая вещь! Я называю её "главная международная религия", ведь она не делит людей по возрасту или вероисповеданию. Музыка потрясающе и магически действует на всех. Она дарит людям добро, даже нехорошим, и я верю, что под влиянием музыки они могут измениться.

— Вы сочиняете музыку, импровизируете на фортепиано. Но я по своему опыту знаю, что в музыкальных школах и консерватории учат только играть по нотам и заучивать произведения наизусть. Как и когда вы изучали основы музыкальной импровизации?

— С самого детства я начал сам подбирать ноты. Я слышал какую-нибудь мелодию, мог сесть за инструмент и хотя бы одним пальчиком начать играть, потом через какое-то время стал уже подбирать аккорды, гармонию. У меня как-то сразу проявился этот дар — играть без всяких нот, всё на слух. С первых дней в школе я стал концертмейстером для нашего класса. Мы пели различные песни, например, "Бременские музыканты", произведения Александра Зацепина из кинофильмов. Когда были концерты, не связанные с нашим классическим образованием, а по вечерам — "капустники", я всегда был за роялем и аккомпанировал всем, кто пел, и мог подобрать любые песни, любой каприз. Тогда не было ни нот, ничего. Мы учились на магнитофонных записях, слушали группу The Beatles, подбирали гармонию на гитарах, на фортепиано, пели. И потом уже создали свою первую группу.

Виниловые пластинки тоже доставали с большим трудом и, когда музыканты из Москвы к нам приезжали, мы всегда первым делом спрашивали, привезли ли они что-нибудь. Ходили к ним в гостиницу с кассетами, чтобы записать новинки, иногда за деньги, а иногда просто так. Добывали музыку любыми путями, заслушивали до дыр эти плёнки. Вот таким было наше самообразование, а магнитофон — настоящий учитель.

— Как отнеслась ваш педагог, Аида Петровна Исакова, к тому, что после окончания консерватории вы занялись современной музыкой?

— Моя прекрасная Аида Петровна была просто удивительным человеком, потрясающим музыкантом и композитором. Именно благодаря ей я остался учиться в консерватории, которую впоследствии успешно окончил. Она по-настоящему увлекла меня классической музыкой и открыла её для меня, заинтересовала композиторами-романтиками: это был и Шопен, и Рахманинов, и вся классическая музыка была мне подана очень интересно. Она знала, что я на тот момент уже играл в ансамбле "Арай" с Розой Рымбаевой, часто ездил на гастроли. Конечно, Аида Петровна хотела бы, чтобы я стал академическим музыкантом и окончил аспирантуру, но понимала, что я уже выбрал свой путь, и как только получил диплом, ушёл в мир поп-музыки, джаза, рока и всей музыки, которую называли в то время "несерьезной". Аида Петровна приняла моё решение, так как всегда любила, понимала и поддерживала меня.

— Часто ли дома обсуждаете музыку, творчество? Критикуют ли ваше песни домочадцы?

— Конечно, я всегда горячо обсуждаю все проекты и показываю их семье и своим дочкам. Они раньше тоже занимались музыкой, а потом ушли в другие направления, но тоже в сфере искусства. Я часто прислушиваюсь к их советам и все свои новые треки, демки всегда и обязательно показываю им, мне всегда важно и интересно их мнение.

"Джулия" возвращается

— Недавно завершился кастинг в мюзикл "Джулия". Вы прослушали более 300 человек на финальном этапе, рассмотрели около 2500 заявок от молодых артистов и музыкантов со всего Казахстана и 12 соседних стран. На ваш взгляд, вы нашли тех самых героев, которых так долго искали?

— Наша команда проделала большую работу, мы отобрали замечательных ребят — талантливых, с горящими глазами, которые очень заинтересовались нашим проектом — и, можно сказать, сейчас у нас практически укомплектована актёрская труппа. Осталось точечно отобрать персонажей на некоторые роли, так как планируется два состава.

Я очень доволен результатами кастинга. Хочу отметить немаловажный для меня факт: все прошедшие кастинг артисты — мои земляки из Алматы, а музыканты-инструменталисты — из Шымкента. Ребята выросли на музыке группы A’Studio, что, думаю, положительно скажется на глубине проживания персонажей и понимании, чувствовании настроения мюзикла "Джулия". У нас уже начались репетиции, ощущается настоящий драйв, все участники максимально заряжены. Мы делимся процессом работы, онлайн читками сценария и кусочками репетиций в социальных сетях. Уверен, наблюдать за закулисьем проекта зрителям будет тоже очень интересно.

— Можно ли сказать, что в мюзикле мы увидим Джулию — нашу современницу, или он перенесёт нас в Алма-Ату конца 80-х-начала 90-х?

— Один из главных персонажей нашего спектакля — Джулия. Именно за ее возвращением в родной город Алма-Ату спустя 20 с лишнем лет будут наблюдать зрители. Мы перенесём их в конец 90-х — начало 2000-х, где события мюзикла и начнут развиваться вокруг Джулии и её друзей.

— Когда состоится премьера? Чего стоит ожидать зрителям?

— Премьера запланирована на 26 декабря. Это будет большой праздник для нас — создателей и, конечно же, для алматинцев и гостей нашего города. Зрителей ждут хорошо знакомые песни в исполнении молодых ребят — новое поколение исполнителей будет петь всем известные песни A-Studio в оригинальной современной интерпретации.

- Над созданием постановки трудится сильный состав. Что вы чувствуете, работая бок о бок с такими профессионалами?

— Для меня работа с профессионалами своего дела — это огромная радость. Очень ценно создавать проект с людьми, которым можно полностью довериться. Я рад, что с нами работает Василий Бархатов — замечательный режиссёр, который поставил большое количество европейских постановок; у нас мощный художник по свету и много сильных ребят, которые работают за сценой. В постановке будут сложные неожиданные технические решения, уникальные механизмы декораций — и это всё реализует наша профессиональная команда, которая работает, чтобы подарить зрителям максимум зрелищности и эмоций.